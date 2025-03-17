Dursun Özbek’ten Bankalar Birliği açıklaması! Galatasaray’ın ne kadar borcu kaldı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde iftarda bir araya geldi.

İftardan sonra sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, yaklaşık 130 dönüm üzerine kuruldu. Emlak Konut ile Riva ve Florya projelerini yapmak için bir sözleşme imzalamıştık. Bunun için Florya'daki yerleşkemizden çıkmamız gerekiyordu. Stada en yakın yer olduğu için bu arsayı tercih ettik. 2017'de Milli Emlak ile bir protokol yaptık. 2018'de seçimi kaybettik. Sonraki dönemde burası biraz hareketsiz kaldı. 2022'de tekrar seçildiğimizde buradaki 130 dönümlük arsanın harcını yatırarak tapusunu aldık. Ondan sonra da burada tesisi yapmak üzere inşaata başladık. O gün burada böyle bir tesisi hayal etmek çok zordu. Ancak inşaat yapan biri olarak hayalini kurmuştum. Bu hayalin peşinde koşmak suretiyle bu tesisi yaptık. A Takım kamp binası ve iki saha yaklaşık 30 dönümü kapsıyor. Arkada 100 dönüm daha arsamız var. Bu arsada akademi binasıyla ilgili projelerimiz bitti. Burası 14 bin 500 metrekare. Akademi binası da 4 bin 500 metrekare olacak. Birisi suni çim olmak üzere toplam 4 futbol sahamız olacak. Bir tanesi maçları oynamamız için tribüne sahip olacak" diye konuştu.

"700 MİLYON TL KASAMIZDAN ÇIKTI"

Kemerburgaz'daki tesisin yapılmasında kulüp üyeleri ve Galatasaray'ı sevenlerin büyük desteği olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Bu tip projeleri yapmak için en önemli faktör birbirimizi sevmemiz, ilişkilerimizin hep iyi olması gerek. Bugüne kadar güzel iklim geldi. Bundan sonra da devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Tesisin tüm finansmanı kulübümüz tarafından sağlandı. Yaklaşık 650-700 milyon TL harcama yaptık. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ön taraftaki 2 futbol sahasını kulübümüze hediye etti. Bu arada Galatasaraylı olan herkesin kapısını çaldık ve büyük bir ilgi gördük. Buna rağmen 700 milyon TL kasamızdan çıktı" şeklinde konuştu.

"1.2 MİLYAR TL BORCUMUZ KALDI"

Bankalar Birliği'ndeki borç ile ilgili de bilgiler veren Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) 1.2 milyar TL borcumuz kaldı. Bu projelerden kazandığımız ilk parayla bu borcu da kapatacağız. Bu çok uzak değil. A, B ve C planlarımız var. Borçlarımız bazı kategorilere ayrılıyor. Galatasaray'ın gelir seviyesi, sportif faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini ödemek için son derece müsait. Bizi zora sokan en önemli faktör geçmişten gelen borçların yükü nedeniyle girdiğimiz faiz sarmalı. Düne kadar senede 1.5 milyar TL faiz ödemek zorundaydık. Yapılandırma anlaşmasına bağlı olarak gelirlerimizin yüzde 50'si gidiyordu. Kulübü yönetmek için gereken paranın iki katını bulmak zorunda kalıyorduk. Galatasaray, faiz sarmalından çıkarsa elde ettiği gelirle tüm çarkı çevirmemiz mümkün. Öncelikli hedefimiz faiz kanamasını durdurmak. Bundan sonraki dönemde yönetimlerin işini kolaylaştıracak bir olay var. Florya ve Riva projeleriyle önemli miktar parayı bir fona yatıracağız. Bu fonun getirisini de amatör sporlara aktaracağız. Futbolda 2024-2025 sezonunda tüm gelirlerde zirve yaptık. Gelirler kategorisinde Avrupa'da 9. sıradayız. Bizim önümüzde Bayern Münih gibi kulüpler var. Her maçı 50 bin seyirciye oynuyoruz. Sponsor gelirimiz rekor kırmış vaziyette. Galatasaray Kulübünün bu gelirlerle kolayca yönetmek mümkün. Yeniden faiz sarmalına girilmez. Buradaki önemli faktör TBB'nin faiz sarmalından çıkmak. Tesisleşme Galatasaray'da 50 yıldır askıya alınmış durumdaydı. Galatasaray, son tesisi olan Florya'yı yaklaşık 50 sene önce yapmış. Bu sürede gerekli olan tesisler için herhangi bir adım atılmamış. Bunu geçmiş yönetimleri eleştirmek için değil çizdiğimiz yolun Galatasaray camiası tarafından anlaşılması için söylüyorum. Stadın altındaki arazide basketbol ve voleybol salonu, yüzme havuzumuzu yapacağız. Galatasaray'ın 17 branşının dağılmışlığı yönetimi zorlaştırırken büyük bir masrafı da beraberinde getiriyor. Stattan buraya 7 dakikada geliniyor. Burasını bir Aslan vadisi şeklinde düşünüyorum."

"BUGÜNE KADAR SIKINTIMIZ OLMADI"

Futbolculara ödemelerde sorun yaşandığı iddialarıyla ilgili de konuşan Özbek, "Galatasaray, bizim yönetimimizde hiçbir gün finansal açıdan temerrüde düşmemiştir. Bu hem kulübün kendi olanaklarıyla, yetişmediği yerde yönetim kurulunun çabalarıyla olmuştu. Futbol takımı profesyoneldir. Futbolcuların vecibeleri var. Aynı seviyede bizim de vecibelerimiz var. Bunun idraki içindeyiz. Bugüne kadar bir sıkıntımız olmadı. Çabamız bundan sonra da yaşanmaması için. Aldığımız tedbirler var. Yakın bir zaman sonra çok daha farklı bir finansal seviyeye geleceğiz. Getirmek istediğim seviye, yönetim kurulunun veya dışarıdan kimsenin finansal desteği olmadan kulübün kendi çarklarını çevirebilmesi. İnşallah en kısa sürede o seviyeye getireceğiz" dedi.

ABDULLAH KAVUKÇU'DAN OSIMHEN SÖZLERİ

İtalyan ekibi Napoli'den sezon başında kiralık olarak kadrosunda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezonki durumu için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Osimhen'in gelmesi bir hayaldi. Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray'ı çok seviyor. Şu anda rakiplerimizin tek hayali. Biz masadayken rakiplerimiz de onu almak için çok uğraştı. İbrahim ağabey (İbrahim Hatipoğlu) ile onu getirmeyi başardık. Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek. Şu anda dünyanın 5 büyük takımı da Osimhen ile ilgileniyor. Şampiyonluğa giderken Victor ile henüz kendisiyle bir şey konuşmadık. Bunu dillendirmenin anlamı da yok. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük olmasa Victor gelmezdi. Victor'un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Victor'lar gelir. Yeter ki birlikte olalım. İnşallah daha iyilerini hep berabere başaracağız" diye konuştu.

HATİPOĞLU: "MAYISLAR BİZİMDİR"

Maçların sahada kazanıldığını belirten Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "İnşallah yeni zaferlerin yaşanacağı, Avrupa'da yeni kupaların geleceği bir tesis olur. Hep birlikte burada büyük zaferlere şahitlik ederiz. Birkaç maçlık puan kayıplarında insanların hemen geçmişteki bütün büyük emekleri yok sayıp sadece birkaç maçlık değerlendirmelerle yorumlar yapmasının ne kadar yanlış olduğunu son hafta gördük. İyi bir takımımız var. Bu takımın Okan hocamız önderliğinde şampiyonluğu yakalayacağına yürekten inandığımızı hep söyledik. Zorlu bir süreçler yaşadık. Özellikle ocak ve şubat ayı arka arkaya oynadığımız maçlar nedeniyle zorlu geçti. Sahada insanlar görev yapıyor. Hiçbiri makine değil. Hepsinin aynı performansta oynamasını beklemek büyük bir haksızlık olur. Bu süreçte istemediğimiz birkaç beraberlik aldık. Günün sonunda 22 galibiyet, 5 beraberlikle namağlup bir şekilde rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz. Oluşturulmak istenen bir algıydı. Galatasaray'ın puan kaybedeceği, rakibimizin şampiyon olacağını empoze etmeye, kamuoyunu buna inandırmaya çalıştırlar. Bu organize, planlı bir hareketti. Geçen haftaya kadar Galatasaraylı birçok insanı bile bu plan etkiledi. Bir umutsuzluk havası yapılmaya çalışıldı. Zafer inananlarındır. Galatasaray martta yarışın içindeyse mayısı bırakmamıştır. Mayıslar bizimdir. Bu sene de şampiyonluğu kazanacağız. İnşallah 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı sahada hak ederek namağlup bir şekilde kazanacağız" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK: "BURAYA 'KÜÇÜK FLORYA' DİYEBİLİRİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan bir an önce Kemerburgaz'a geçmek için talep geldiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Florya'dan Kemerburgaz'a geçiş çok hızlı oldu. Duygusal geçişi yaşayamadık. Bu tesise bir an önce geçmek istiyorduk. Tam hazır değilken bir antrenman testi yapmak için geldik. Oyunculardan bir an önce geçme talebi geldi. Burada çok mutlu olduklarını, tesisten, sahalardan ve spor salonundan çok memnun olduklarını söylediler. Benim açımdan bu sahada antrenman yapmak çok önemli. Böyle bir zeminimiz olduğu için çok şanslıyız. Yeni transfer geldiğinde hep bir mahcubiyet yaşıyorduk. Morata geldi. Onu Florya'daki sahaya çıkardığımda, 'Böyle bir adam aldık. Böyle sahada antrenman yaptırıyoruz' diyordum. Florya'daki sahaları yatırım yaparak yeniledik ama istediğimiz gibi olmadı. Buradaki ortam çok değişik. Oyuncular çok mutlu oldu. Florya'yı terk etmeden, veda etmeden geldik. Oranın ortamını ve sıcaklığını özlememek imkansız ama buraya alışıyoruz. Florya'nın uğurunu ve havasını buraya taşıdık. O yüzden buraya 'Küçük Florya' diyebiliriz. Florya'nın suyu var. Onu da burada içiriyoruz. Etrafı, ağaçları onunla suluyoruz."