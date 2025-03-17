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Giriş Tarihi: 17.3.2025 20:01 Son Güncelleme: 17.3.2025 20:12

Dursun Özbek'ten puan kaybı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki iftar programında şampiyonluk yarışına dair açıklamada bulundu. Başkan Özbek, puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Dursun Özbek’ten puan kaybı sonrası Fenerbahçe’ye gönderme!

Galatasaray Kulübü, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni basına tanıttı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk, tesislerde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde organizasyon öncesinde yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası tanıtıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DÜNDEN SONRA KEYFİM ÜST SEVİYEDE"

Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.

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Dursun Özbek'ten puan kaybı sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
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