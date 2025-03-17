Dursun Özbek’ten puan kaybı sonrası Fenerbahçe’ye gönderme!

"DÜNDEN SONRA KEYFİM ÜST SEVİYEDE"

Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.