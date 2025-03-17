Dursun Özbek’ten puan kaybı sonrası Fenerbahçe’ye gönderme!

Galatasaray Kulübü, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni basına tanıttı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk, tesislerde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası tanıtıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"DÜNDEN SONRA KEYFİM ÜST SEVİYEDE"
Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.