Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi’nde ’Ayın Teknik Direktörü’ oldu!

Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, mart ayının teknik direktörü seçildi. Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 13 maçta, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu ay ise takımının başında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Terim'in Al Shabab'ı bu karşılaşmalarda 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 2 gol gördü.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.