Hüzünlü günler

Ligde ilk 5 içindeki takımları yenemeyen Fenerbahçe,Kırmızı-beyazlılarla deplasmanda oynanan maç 2-2 bitmişti. Kadıköy'e konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Karadeniz ekibi 3 beraberlikle, bu deplasmandaki en uzun serisini yakaladı (1-1/ Ocak 2024) (0-0 Ekim 2011).Kazanmak için yoğun çaba gösteren ve rakibine nefes aldırmayan Fenerbahçe, abluka altına aldığı Samsunspor'u yenemedi.22 şut ceza sahası içinden, 6'sı ise dışından geldi. 1 vuruş da direkten döndü. Kanarya 4 büyük şans kaçırdı. 10 korner ve 11 top çalma ile oynadı.65'e 35 topla oynama yüzdesi yakalayan sarı-lacivertliler, rakibi kalesine yaklaştırmazken konuk ekip de 2 şutta 1 isabetle mücadeleyi noktaladı.Samsunspor'un tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, kalesine gelen 6 şutta gole izin vermedi. 2 kez havadan top aldı. 4 defa da ceza sahası içinden atılan şutlarda başarılıydı. 55 kez topla buluştu. 90+7'de kullanılan kornerde Dzeko'nun kafa vuruşunda sağına uzanarak topu kurtardı ve büyük bir tehlikeyi önledi. Bir dakika sonrasında Mert Hakan'ın ceza yayından sağ ayak içiyle şutunu da başarıyla çeldi.Evinde 21 Eylül'de Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe sonrasındaki 9 maçta rakiplerine puan vermemişti. Galibiyet serisi Samsunspor karşısında alınan beraberlikle sona erdi.Jose Mourinho dün kalede sürpriz bir karara imza attı. Rangers karşısında başarılı bir oyun ortaya koyan İrfan Can Eğribayat kulübeye çekildi.Hırvat kaleciye 90 dakika boyunca iş düşmedi. Kalesinde zorlanmadı ve gol görmedi.Fenerbahçe, 15. dakikada Marius Mouandilmadji'nin kırmızı kart görmesini bekledi.Hakem Cihan Aydın, 75'te Skriniar'a faul yapan ardından kendisine temasta bulunup bir şey yapmadığını anlatanFenerbahçeli üç futbolcu karşılaşma sonrası yaşanan hayal kırıklığını şöyle dile getirdi:"Samsunspor karşısında birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı da çok şans yarattık ama golü atamadık. Rakibe göre iyiydik, fırsat vermedik ama sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz.""Bizim için zor bir haftaydı. Konuşmak zor. Üzgünüm. Hem biz hem de taraftarımız için zor bir maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar kontrol bizdeydi ama şanssızdık." Rangers'ta penaltı kaçıran, dün uzatmada Okan Kocuk'u geçemeyendemekle yetindi.