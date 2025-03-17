İstanbul’a üniversite okumaya gelmişti! 1.Ligi kasıp kavuruyor: Gaoussou Diarra

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Gençlerbirliği, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Mücadelede hat-trick yapan 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, hayat hikayesiyle dikkatler çekti. İstanbul'a üniversite okumaya gelen genç futbolcu, 2023-24 sezonunda Tuzlaspor formasıyla futbola giriş yaptı.
Diarra, bu sezon öncesi İstanbulspor ile sözleşme imzaladı ve kısa sürede takımın yıldızı oldu.
GOL KRALLIĞINA OYNUYOR
29 karşılaşmada forma giyen Gaoussou Diarra, 12 gol 2 kez asist yapmayı başardı. Ligde 11 golü bulunan Diarra, gol krallığında da 5. sıranın sahibi oldu.
"SADECE FUTBOL AKADEMİSİ GEÇMİŞİ VAR"
Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz "Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım.' dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez" dedi.