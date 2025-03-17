Kaptan yine dümene geçti

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, takımı bir kez daha ayakta tutarken bu sezon ligin de en fazla kurtarış yapan oyuncusu durumunda.Kariyerinde en çok gole kapama başarısını gösterdiği dönemi de geçiren milli kaleci ayrıca bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'un kalecisi Jakub Slowik ile birlikte en fazla penaltı kurtaran (3) isim oldu.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Savic'in milli arada çalışmalara başlaması bekleniyor. Bordomavililer, milli takımlarda bulunan Uğurcan, Salih, Ali Şahin, Batagov, Cham, Banza ve Draguş'tan yoksun olarak 3 günlük izin sonrası çarşamba günü top başı yapacak.Deplasman hasretini bitiren Trabzonspor'da futbolseverler havalimanına akın ederken teknik direktör Fatih Tekke'ye büyük destek vardı. Taraftarlar "Arkanda sıra dağlar gibi duracağız" sloganları attı.