Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yenilgilerin şoku yaşanıyor: İki futbolcu tepkilerin odağında...

Beşiktaş, geçen hafta sahada 10 kişi kalan Gaziantep'e 2-1 boyun eğerken önceki gün de iki futbolcusu atılan Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Solskjaer'in takımın başına geçişiyle yakalanan ivme sonrası gelen sert düşüş, camiada şaşkınlıkla karşılandı.
10 maçta tek golünü penaltıdan bulan Immobile, 6 milyon Euro maaşı ile kulübe maddi anlamda da yük olurken Solskjaer döneminde 9 maçta as takımda yer alan Chamberlain, skor katkısı yapamadı.
Deneyimli hocanın, stoper Tayyip Talha'yı elinde Onur Bulut olmasına rağmen Gaziantep ve Konya maçlarında sağ bek oynatması da tepki çekti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti.
Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz, onların beklentisini karşılayamadık. Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak" şeklinde konuştu.
Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek.