Beşiktaş’ta Rafa Silva yoksa kayıp var! İstatistikler ortaya çıktı...

Beşiktaş'ta Rafa Silva bu sezon 38 maçta 13 gol, 9 asist kaydederken oyuna etkisi de büyük oldu. 31 yaşındaki yıldızın gol attığı ya da asist yaptığı maçlarda siyah-beyazlılar sadece 1 kez mağlubiyet aldı.
Devreye giremediği karşılaşmalarda tablo çok farklı… Rafa Silva'ya eşlik eden bir hücum performansı olmadığı için başarılı oyuncunun her maç en iyi seviyede oynamasına bağlı kalan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Tecrübeli isim şu ana dek tam 16 maçta tabelaya etki sağladı.
Avrupa'da Maccabi mağlubiyeti dışında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi. Portekizli, Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta da gol atıp 2 galibiyet yaşarken, sezon başında Süper Kupa zaferinde de durum benzerdi.
KATKI VARSA GALİBİYET VAR
Yıldız isim skora katkı sağladığında siyah-beyazlılar, 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetlik tablo ortaya koydu.
Rafa'nın tabelaya etkisinin olmadığı 24 karşılaşmada ise, 8 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşandı.
Sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Kariyerinde 2016 yılında Portekiz'le Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.