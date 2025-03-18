Beşiktaş’ta Rafa Silva yoksa kayıp var! İstatistikler ortaya çıktı...

Devreye giremediği karşılaşmalarda tablo çok farklı… Rafa Silva'ya eşlik eden bir hücum performansı olmadığı için başarılı oyuncunun her maç en iyi seviyede oynamasına bağlı kalan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Tecrübeli isim şu ana dek tam 16 maçta tabelaya etki sağladı.