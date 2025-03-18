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Giriş Tarihi: 18.3.2025 19:15

Fenerbahçe Opet 40 sayı fark attı ve yarı finale yükseldi!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda konuk olduğu Nesibe Aydın’ı 97-57 mağlup ederek yarı finale çıktı.

DHA
Fenerbahçe Opet 40 sayı fark attı ve yarı finale yükseldi!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, İlkem Yapı Tarsus - Çimsa ÇBK Mersin maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı final müsabakası ise 21 Mart Cuma günü Edirne'de oynanacak.

SALON: TOBB Spor

HAKEMLER: Orkun Yurttaş, Nagehan Seyda Kurden, Zafer Yılmaz

NESİBE AYDIN: Nared 14, Wheeler 8, Scherf 6, Merve Arı 4, Damla Gezgin 5, Merve Uygül 4, İlayda Güner 8, Elif Çayır 3, Sevgi Tonguç 5, Wallace

FENERBAHÇE OPET: Meesseman 17, Sevgi Uzun 6, Sabally 16, Allemand 12, Williams 16, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 7, Selen İrem Baş 1, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

1'İNCİ PERİYOT: 15-23

DEVRE: 29-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-74

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Fenerbahçe Opet 40 sayı fark attı ve yarı finale yükseldi!
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