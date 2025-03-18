Hatayspor Süper Lig’e tutunmaya çalışıyor!

DÜŞME POTASININ 11 PUAN GERİSİNDE

Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2020-2021 sezonundan bu yana en kötü dönemlerinden birini geçiren Hatayspor, çıktığı 26 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.

Ligde haftayı 19 puanla 18. sırada kapatan bordo-beyazlı ekip, 30 puanla düşme hattının üstünde 15. sırada yer alan Sipay Bodrum FK'nın 11 puan gerisinde bulunuyor.

Eksi 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde, 27 puana sahip takımlardan Net Global Sivasspor 16, Bellona Kayserispor ise 17. sırada bulunuyor.

Hatayspor, ligin 29. haftasında kendisi gibi düşme hattında bulunan Kayserispor ile karşılaşacak.