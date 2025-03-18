İsmail Kartal’dan şok yanıt!

İRAN ekibi Persepolis'i çalıştıran, F.Bahçe'nin geçen sezonki teknik direktörü İsmail Kartal, 2 aydır 1 gün bile başkent Tahran'a gitmediğini ve ekibi ile sürekli çalıştığını söyledi. Kartal, asıl çarpıcı açıklamayı ise Süper Lig'le ilgili soruya verdiği cevapla yaptı… TRT Spor'un sorularını yanıtlayan 63 yaşındaki çalıştırıcı,sorusunu Fenerbahçe'nin ismini vermeden, "Hak eden kazansın diyorum" ifadeleriyle yanıtladı. Bu sözler sosyal medyada İsmail Kartal'ın, F.Bahçe yönetimine tepkisi olarak ses getirdi.