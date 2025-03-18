Milli Takım’da iki sakat: Merih&Mert’in ağrısı var!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile oynayacağı play-off maçları için dün İstanbul'da kampa girdi. B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilince direkt çıkma şansını kaçıran Milliler, umudunu playoff'a bırakmıştı.iki karşılaşmada hedef, turu getirecek sonucu almak. Teknik direktör Montella'nın 30 futbolcuyu davet ettiği aday kadroya ilk kez çağrılan Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin Ay-Yıldızlı forma ile ilk kez idmana çıktı.