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Giriş Tarihi: 18.3.2025 12:39 Son Güncelleme: 18.3.2025 12:39

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

AA
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor!

Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.

MAÇ BAŞINA 1,19 GOL YEDİ

Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı. Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

11 MAÇTA 25 PUAN ALDI

Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.

Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

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Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor!
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