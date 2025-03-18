Werder Bremen kulübünden skandal hareket: Bu çağda bu kafa!

Futbol kariyerini kupalarla dolduran, vedası sonrasında ise siyasete atılan ve AK Parti MKYK üyesi olarak seçilen Mesut Özil'e karşı Almanya'daki ırkçı tavır bir kez daha ortaya çıktı. Almanya Milli Takımı'nın 2014'te Dünya Kupası zaferine ulaşmasında büyük pay sahibi olan Mesut Özil, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmesinde hatıra fotoğrafı çektirdiği için Almanya'da istenmeyen adam ilan edilmişti. Doğduğu ülkede tüm başarıları bir anda silinen ve eleştiri yağmuruna tutulan Mesut Özil, kendisine yapılan davranışlara tepki olarak Almanya Milli Takımı'na veda etmişti. Yıldız oyuncu, futbolu bıraktı ama bir kez daha çirkin üslupla karşı karşıya kaldı. Bundesliga'da Werder Bremen'de birlikte forma giydiği, Diego'nun jübilesi için çok sayıda isim davet edilirken, Mesut Özil'e kapılar kapatıldı. Bild'in haberine göre; Werder Bremen'e bu durum sorulurken şu açıklama yapıldı: "Mesut Özil, Werder Bremen değerleri ile bağdaşmayan bir yola girdiği için Mesut'u davetli listesine dahil etmeme kararı aldık. Bu kararı, Diego ile birlikte kararlaştırdık."

FOTOĞRAFA BİLE KATLANAMADILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Londra ziyareti sırasında 2018'de Premier Lig'de o dönem forma giyen Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun, Erdoğan ile buluşmuş ve sonrasında da hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bu kare sonrasında Özil, "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi, ardından da Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i eleştirip milli takımı bıraktı.