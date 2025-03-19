A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, yarın akşam RAMS Park'ta Macaristan ile karşılaşacak. Milliler, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmana ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Türkiye ile Macaristan arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.