Bodrum FK’da milli sevinç

Bodrum FK'de 4 futbolcunun milli takımlara davet edilmesi teknik ekibi mutlu etti.

Portekizli teknik adam Jose Morais yönetiminde ligde ve kupada 7 maçta hiç gol yemeyerek müthiş bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılarda genç sol bek Ege Bilsel Ümit Milli Takım'a davet edilirken, yabancı oyunculardan orta saha oyuncusu Enis Bardhi Kuzey Makedonya, stoper Albian Ajeti Arnavutluk ve orta saha oyuncusu Fredy Angola milli takımına seçildi.

Ege, ay-yıldızlı ekibimizle Kosova ve Belarus maçlarında oynayacak. Yabancı futbolcular ise milli takımlarıyla 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyecek.