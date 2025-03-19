Kaan Ayhan’dan dikkat çeken Yusuf Akçiçek cevabı!

YUSUF AKÇİÇEK AÇIKLAMASI

Büyük yeteneklerle sadece bu kampta değil son 1-2 senede gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler hakikaten beni sadece futbolcu olarak değil bir Türk olarak gururlandırıyor. Biz temelli A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Rakibimiz bizden bir adım önde, sürekli A ve B liglerindeler. Biz de böyle olmak istiyoruz. Ligdeki maçlarda bazen rakiplerin maçlarını seyrediyoruz. Göze çarpan isimler. Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu. Bizim de bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel. Çok iyi bir yoldayız. Yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle birlikte daha başarılı bir Milli takım göreceğiz inşallah."

'SALLAİ'Yİ HEYECANLA BEKLİYORUM"

Takım arkadaşı Sallai ile yarın rakip olacakları hatırlatılan Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı: "Sallai ile idmanlarda direkt rakip oluyoruz. Hem güçlü hem de zayıf noktalarını biliyorum. Yarın maçta karşılaşır mıyız görmek lazım. Fiziğiyle, hızıyla öne çıkan bir oyuncu. O beni iyi tanıyor, ben de onu. Sallai'yi de yarın heyecanla bekliyorum.