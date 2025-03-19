Kaan Ayhan’dan dikkat çeken Yusuf Akçiçek cevabı!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımızda Kaan Ayhan, kritik maç öncesi açıklamalar yaptı.
KAAN AYHAN: "ONLAR İÇİN DAHA ZOR OLUR"
Kaan Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rakipten bağımsız, hedeflerden biri turnuvadan sonra tüm çalışmalarımız UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmak içindi. Herhangi bir rakip de olsa aynı hedefle çıkardık. Macristan, bininci maçına çıkıyormuş. Motivasyonları daha yüksek olabilir ama gülen taraf olmak istiyoruz. Zor ama İstanbul'da oynayacağız. 2 sene sonra İstanbul'da bir maç oynanacak. Bunun coşkusu ve heyecanıyla oynayacağız. Zor olacak ama umarım Macaristan için çok daha zor bir maç olur.
"MENTAL ANLAMDA DAHA İYİ DİNLENDİK"
Büyük bir moral bozukluğu oldu. Namağlup gidiyorduk aslında, Galler maçında da bakınca son kamptaki elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Üzgündük ama işimize gelen 4 aylık ara oldu. Bu milli maçları kenara bırakıp mecburen kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Daha taze, mental anlamda daha dinlenmiş bir takım gördüm ben açıkçası. Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da böyle düşünüyor. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz.
YUSUF AKÇİÇEK AÇIKLAMASI
Büyük yeteneklerle sadece bu kampta değil son 1-2 senede gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler hakikaten beni sadece futbolcu olarak değil bir Türk olarak gururlandırıyor. Biz temelli A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Rakibimiz bizden bir adım önde, sürekli A ve B liglerindeler. Biz de böyle olmak istiyoruz. Ligdeki maçlarda bazen rakiplerin maçlarını seyrediyoruz. Göze çarpan isimler. Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu. Bizim de bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel. Çok iyi bir yoldayız. Yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle birlikte daha başarılı bir Milli takım göreceğiz inşallah."
'SALLAİ'Yİ HEYECANLA BEKLİYORUM"
Takım arkadaşı Sallai ile yarın rakip olacakları hatırlatılan Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı: "Sallai ile idmanlarda direkt rakip oluyoruz. Hem güçlü hem de zayıf noktalarını biliyorum. Yarın maçta karşılaşır mıyız görmek lazım. Fiziğiyle, hızıyla öne çıkan bir oyuncu. O beni iyi tanıyor, ben de onu. Sallai'yi de yarın heyecanla bekliyorum.