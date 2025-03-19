Marco Rossi açıkladı! Roland Sallai Türkiye’ye karşı oynayacak mı?

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Türkiye, yarın RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ve futbolculardan Attila Szalai basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin EURO 2024'te harika bir iş çıkarttığını belirten Marco Rossi, "Bir yıl önce Türkiye ile Budapeşte'de hazırlık maçı oynadı. Daha sonra Türkiye, EURO 2024'e gitti ve harika iş çıkardı. Bana göre turnuvada sürprizlerden biriydi. Turnuvadan önce kimse bu noktaya geleceklerini tahmin etmezdi. Çok iyi iş çıkardılar. Çeyrek finale kadar geldiler. Bu çok iyi bir sonuç. Daha sonra Uluslar Ligi'nde de iyi iş çıkardılar. Sadece son maçta kaybettiler. Bu yüzden bizimle bu maçı oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

"SADECE 1 ANTRENMAN YAPABİLDİK"

Pazartesi günü toplanıp, sadece 1 antrenman yapabildiklerine dikkat çeken Rossi, "Sadece 1 antrenman yapabildik. Her seferinde 10 oyuncuyu form durumuna göre milli takımda form durumuna göre değiştirmemeliyiz. O zaman bu oyuncular bir takım oluşturmuyor ve birbirlerini tanımıyorlar. Takım arkadaşlarının neler yapıp, yapamayacağını bilen takım halinde gelmeliyiz" dedi.

"CESARET KOYARSAK HER ŞEY OLABİLİR"

Türkiye'nin kağıt üzerinde kendilerinden daha değerli bir takıma sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Türkiye, kağıt üzerinde tabii ki bizden daha iyi. Bizim yaklaşık 2 katımız değerlemeye sahip. Bunu birkaç kere söylemiştim; oyuncuların değerleri kağıt üzerinde olmaz, sahada olur. Biz de yarın bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyarsak her şey olabilir" şeklinde konuştu.

"KORKMUYORUZ, BURAYA SONUÇ ALMAYA GELDİK"

Türkiye'nin orta saha ve hücum hattında birçok kaliteli isim bulunduğunu söyleyen Rossi, "Türk Milli Takımı'nda rakip olmaktan çok rahatsız olacağınız birçok oyuncu var. Özellikle orta sahadan, hücum hattına doğru çok kaliteli oyuncular var. En üst seviyede iki oyuncuları var; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu'nu yakından tanıyorum ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu söyleyebilirim. İleriye geldiğinizde çok hızlı, teknik ve çabuk oyunculara sahipler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi. Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Şunu açıkça söylemeliyim; korkmuyoruz, buraya sonuç almaya geldik. Onların da yapacağı gibi her top için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

SALLAI FORMA GİYEMEYECEK

Rossi, Galatasaraylı futbolcunun Roland Sallai'nin maç için Türkiye'ye gelmediğini, Dardai'nin de yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.