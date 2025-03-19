Montella’dan flaş İrfan Can Eğribayat açıklaması! Kadroda neden yok?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi açıklama yaptı.
MONTELLA: "BURAYA EN İYİLER GELİR"
Montella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor.
"ARDA ÇOK ÖZEL BİR İSİM"
Arda Güler konusuna gelince... Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz.
"GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEYİZ"
Dürüst olmak gerekirse, geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor.
3'LÜ SİSTEM SORUSU
"Kadroda 3'lü sistemde oynayan çok oyuncu var. 3'lü oynama düşüncesi var mı?"
Bu soruya gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakika hem 3'lü, hem 4'lü oynayabilecek kapasitedeyiz.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT CEVABI
"İrfan Can Eğribayat neden kadroya dahil edilmedi?"
Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık.