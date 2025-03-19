Sadece kırmızı-beyaz!

Uluslar Ligi Play- Off eşleşmesinde Macaristan ile iki ayaklı kritik bir eleme turuna çıkacak olan A Milli Takımımızda teknik patron Vincenzo Montella, bütün takımın bütünleşmiş olduğunu söyledi. 18 Mart Çanakale Zaferi gibi önemli bir günde buluşmanın da Türk milleti için önemine vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, tüm takımın kulüp renklerinden sıyrılarak milli forma altında kırmızıbeyaz renklere büründüğünü belirtti. Montella yarın oynanacak maçta iyi bir skor ile rövanşa gitmek istediklerini de aktarıp şu sözleri kullandı:"Biz bu ülkeyi yansıtan bir takımız. Ülkeyle bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağız. 2.5 yıl sonra İstanbul'da maç oynayacağız. Takımlar arasında rekabeti bir süre kenara koyacağız.

RAKİP ANLAYACAK

Ülke olarak ileri gitmek için rekabet iyidir. Ama bir süreliğine kenara bırakacağız. Macaristan karşısında tek bayrak altında mücadele edeceğiz. Taraftar bize destek olacak. Rakiplerimiz birleşmiş bir ülkeyi karşısına almanın ne kadar zor olacağını anlayacaklar."



TFF'DEN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI!

Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanacak lig maçına yabancı hakem konusunda ev sahibi ekibin başvurusu vardı… 29 Mart Cumartesi günü yapılacak maçla ilgili TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak açıklama yaparken "İki zorlu milli maç oynayacağız. Hepimiz bu iki mücadeleye odaklandık. Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız" dedi.

TOSYALI: BU SİNERJİ ZAFER KAPISINI AÇACAK

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TOGG'un da aynı Milli Takımımız gibi tüm ülkenin etrafında birleştiği bir değer olduğunu söyledi. Her koşulda Milli Takım'ı destekleyeceklerini vurgulayan Tosyalı, "Milli Takımların ana sponsoru olması hepimizin göğsünü kabartacak anlamlı bir gelişme. İş birliği sonucunda oluşacak sinerji millilerimize yeni zaferlerin kapısını açacak. Hep birlikte yeni zaferlere birlikte koşacağız" diye konuştu.

MACARİSTAN MAÇINA SLOVAK HAKEM

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. 40 yaşındaki Bratislava doğumlu hakem, kariyerinde 36 Avrupa Ligi, 19 Şampiyonlar Ligi, 10 Avrupa Şampiyonası elemeleri, 2 EURO 2024 karşılaşması yönetti.



AMERİKA'DA TOGG'A BİNECEĞİZ

TFF ile TOGG arasında Milli Takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türkiye'nin ilk milli markasını milli takımla buluşturuyoruz" derken Amerika Kıtası'nda yapılacak Dünya Kupası için de mesajını verdi: "Asıl olan milli dava. Milli markamız ile milli takımımızı buluşturmak amacımızdı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda marka yarattılar. Amerika'daki Dünya Kupası'na TOGG'lar gönderir, orada bineriz."