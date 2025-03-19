Süper Lig devlerinde 2,12 milyar euroluk hüsran! Şampiyonlar Ligi’nde 1 galibiyet

DÖRT BÜYÜKLERDE TRANSFER SEZON BJK FB GS TS TOPLAM 2019-20 10 14 17 24 65 2020-21 13 22 12 15 62 2021-22 12 10 15 18 55 2022-23 18 18 17 14 67 2023-24 15 19 17 17 68 2024-25 11 17 14 17 59 TOPLAM 79 100 92 105 376

26 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı.

"Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23'ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor'da 1'er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal'a, Trabzonspor da Abdullah Avcı'ya 2'şer kez emanet edildi.

Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor'da 8'er, Fenerbahçe'de 7 ve Galatasaray'da 3 teknik direktör görev yaptı.

DÖRT BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖRLER (2019-2025) BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY TRABZONSPOR 8 7 3 8 O.Solskjaer J.Mourinho O.Buruk F.Tekke G.Bronckhorst İ.Kartal D.Torrent Ş.Güneş F.Santos J.Jesus F.Terim A.Avcı Ş.Güneş İ.Kartal N.Bjelica V.Ismael V.Pereira A.Avcı Ö.Karaveli E.Bulut E.Newton S.Yalçın E.Yanal H.Cimşir A.Avcı Ü.Karaman

BONSERVİS VE FUTBOLCU/ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ MALİYETİ, 2,12 MİLYAR AVRO

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre "dört büyükler" 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödedi.

Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avroluk harcama yaptı.

Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek.