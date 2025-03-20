910 günlük hasret bitiyor

A Milli Takım uzun bir aradan sonra İstanbul'a döndü. Son yıllarda Anadolu'nun farklı şehirlerinde oynayan Ay-Yıldızlılar, Macaristan maçıyla 910 gün sonra İstanbul'da seyircinin karşısına çıkacak.
Milliler, son olarak 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda
karşılaşmış ve müsabaka 3-3 berabere sona ermişti. İstanbul seyircisinin bugün 52 bin 600 kişi kapasiteli RAMS Park'ı doldurması
ve oluşturulacak müthiş ambiyansla galibiyette büyük rol oynaması bekleniyor. TFF de dağıtacağı Türk bayraklarıyla sinerjiyi artıracak.