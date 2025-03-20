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Giriş Tarihi: 20.3.2025 22:40 Son Güncelleme: 20.3.2025 23:23

Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Milli formayı öptü: En büyük Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan’ı 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın eski yıldızı ve Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandıran Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Türkiye formasıyla paylaşım yaptı.

Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Milli formayı öptü: En büyük Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini Orkun, Kerem ve İrfan Can kaydederken, Macaristan'ın tek golü Schafer'den geldi.

MELO'DAN MİLLİ TAKIM FORMASIYLA PAYLAŞIM

Galatasaray'ın eski yıldızı ve Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandıran Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Türkiye formasıyla paylaşım yaptı.

"EN BÜYÜK TÜRKİYE"

Brezilyalı eski oyuncu, yaptığı paylaşımda Türkiye formasını öperek "En büyük Türkiye" dedi.

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Felipe Melo, Macaristan galibiyeti sonrası Milli formayı öptü: En büyük Türkiye
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