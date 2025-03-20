Fenerbahçe’ye Zajc şoku!

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miha Zajc, sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralanmıştı.

Fransız ekibinde beklentilerin oldukça altında kalan 30 yaşındaki orta saha, 19 resmi maçta 433 dakika şans buldu ve skork katkısı veremedi.

Fanatik'te yer alan habere göre bu performansı sonrası Toulouse, Zajc'ın bonservisi için herhangi bir girişimde bulunmama kararı aldı.

Fenerbahçe, 2020'de Zajc'ı Genoa'ya kiralamış, Sloven futbolcu 2021'de Fenerbahçe'ye geri dönmüş ve 3 sezon sarı-lacivertli formayı giymişti.