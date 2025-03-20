İrfan Can Kahveci, Macaristan galibiyetini yorumladı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 5. golünü attı. Milli yıldız alınan galibiyetin ardından duygularını şu sözleriyle ifade etti.

"ANTRENMANLARDA İYİ ÇALIŞIYORUM"

"Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da iyi çalışıyorum. Hocamız da antrenmanda güvenini bana iletti. Belki de en çok çalıştığım sezon olabilir. Süre bulduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki hocalarımızın kararı.

"İLKLERİ BAŞARMAYAT DEVAM EDİYORUZ"

"2007'den beri yenemediğimiz bir rakibimizi yendik. Bu takım, ilkleri başarmaya devam ediyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu ülkenin, güzel günlere ve hep beraber sevinmeye ihtiyacı var."

"Benim golümde çok iyi işler oldu. Çok da iyi ayağıma oturdu. Mutluyum, çok sevindirici."