Kerem Aktürkoğlu: "Umarım ülkemize bu gururu yaşatırız"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında RAMS Park'ta oynanan maçta rakibi Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Maçın gollerini Orkun, Kerem ve İrfan Can kaydetti. Macaristan'ın tek golü Schafer'den geldi.

KEREM GALİBİYETİ YORUMLADI

Maçın ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti.

"Bugün farklı bir rolde, hocamla kampa geldikten sonra konuştuk, böyle oynatmak istediğini söyledi. Ben de takıma yardımcı olacaksam pozisyonun fark etmeyeceğini söyledim. Kaleye yakın oynamak benim için güzel. Önemli olan bugünkü galibiyetti."

"İSTANBUL'DA OYNAMANIN ÖZLEMİNİ YAŞIYORDUK"

"Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamanın özlemini yaşıyorduk. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Daha işimiz bitmedi. Bunun bilincindeyiz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemiz en iyisini hak ediyor. İnşallah ikinci maçta da bunu tamamlarız."

"Daha iyi oynadığımız maçlar büyük rakiplere karşı oluyor. Biz oralarda da kendimizi gösterebiliriz. Daha büyük rakiplere karşı mücadele edebileceğimizi gösterdik. O yüzden hedefimiz A Ligi. Umarım ülkemizi bu gururu yaşatırız."