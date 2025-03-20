Orkun Kökçü’den galibiyet yorumu!

RAMS Park'ta oynanan milli maçın ardından basın mensuplarına mücadeleyi değerlendiren milli futbolcu Orkun Kökçü, 3-1'lik galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Her maça ayrı ayrı baktıklarının altını çizen 24 yaşındaki futbolcu, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Türkiye'de ilk kez gol attığım için de çok mutluyum. En önemlisi tabii ki iyi bir sonuçla, avantajlı bir biçimde Macaristan'a gideceğiz. Macaristan'da da iyi bir sonuç elde edip A Ligi'ne yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Macaristan ile oynanacak ikinci maçta sarı kart cezalısı olduğu hatırlatılan milli oyuncu, "Maç öncesinde de bunu biliyordum. Maç içinde sinirlenebiliyorum. İyi bir şey değil tabii ki, cezalı duruma düştüm. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. İkinci maçı iyi bir şekilde bitireceğimize güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Her maçtan galip ayrılmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Orkun Kökçü, "Bizim takım çok iyi. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bunu başarabilecek oyuncu grubumuz var. Bugün de kazandık. Bu yüzden çok mutluyum. Ben taraftarımızla İstanbul'da hiç oynamamıştım. İlk kez oynadım. Güzel bir maçtı, güzel bir atmosferdi." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica'daki performansına yönelik bir soruya Orkun Kökçü, "Orada durumlar son haftalarda iyi. Skor katkısı da sağlıyoruz. Daha iyi performans sergileyerek Benfica'da sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz." yanıtını verdi.