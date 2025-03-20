Paulo Dybala’dan kötü haber! Sezonu kapattı...

Roma, İtalya Serie A'nın 29. haftasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala, karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamada Paulo Dybala'nın sol bacağından tendon sakatlığı yaşadığı aktarıldı.
AMELİYAT OLACAK!
Arjantinli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve kısa süre içinde ameliyat olacağı duyuruldu.
Roma'dan yapılan açıklamada, "Paulo Dybala, sol semitendinosus tendonunda oluşan sakatlığın ardından önümüzdeki birkaç gün içinde ameliyat olacak. Sakatlıktan en iyi şekilde kurtulmak için bunun doğru yol olduğuna karşılıklı olarak karar verildi. Paulo'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Arjantinli futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.