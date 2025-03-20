Paulo Dybala’dan kötü haber! Sezonu kapattı...

Roma'dan yapılan açıklamada, "Paulo Dybala, sol semitendinosus tendonunda oluşan sakatlığın ardından önümüzdeki birkaç gün içinde ameliyat olacak. Sakatlıktan en iyi şekilde kurtulmak için bunun doğru yol olduğuna karşılıklı olarak karar verildi. Paulo'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Arjantinli futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.