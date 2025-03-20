Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Solskjaer'den yıldız isim için karar! Galatasaray maçında bir adım önde...
Giriş Tarihi: 20.3.2025 10:40

Solskjaer'den yıldız isim için karar! Galatasaray maçında bir adım önde...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım, kritik derbiyi kazanarak moral bulmak istiyor. Kartal, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmalarına devam ederken, yıldız isim için karar verildi. İşte detaylar...

Solskjaer’den yıldız isim için karar! Galatasaray maçında bir adım önde...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, kritik maçta 3 puan alarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, derbi kadrosunu şimdiden kafasında şekillendirmeye başladı.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Bununla birlikte Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, ilk 11'de yerini almak için Galatasaray derbisini bekliyor.

BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

28 yaşındaki orta saha, Alexander-Oxlade Chamberlain ile girdiği rekabette bir adım önde. Boşnak futbolcu, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sonlandırılarak geri çağırılırken Türkiye Kupası'ndaki Antalya maçı dışında hiçbir karşılaşmada 11'de sahaya çıkamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Solskjaer'den yıldız isim için karar! Galatasaray maçında bir adım önde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz