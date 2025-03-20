Son dakika haberi: A Milli Takım’ın rakibi Macaristan! Montella’nın 11’i belli oldu

Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başladı. A Milli Takımımız, bugün RAMS Park'ta Macaristan ile karşılaşacak. Türkiye, ilk maçı kazanmak ve rövanş maçı için avantaj elde etmek istiyor. Play-off turunda elenen takım gelecek sezon B Ligi'nde olacak.
ARDA VE MERİH CEZALI
A Milli Takım'ın yıldızları Arda Güler ile Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek.
MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK ŞOKU
Milli Takım'da Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
MONTELLA'NIN 11 TERCİHİ BELLİ OLDU
Türkiye XI: Uğurcan, Samet, Eren, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
Macaristan XI: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU
Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü. İki ülke son olarak 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena'da hazırlık maçında rakip oldu ve Macaristan 1-0 kazandı.