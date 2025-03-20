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Giriş Tarihi: 20.3.2025 07:11

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Ciro Immobile planı belli oldu! Aboubakar'daki hata...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta son zamanlarda performansı düşen golcü futbolcu Ciro Immobile ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Immobile'den çıkış planları yapan siyah-beyazlılarda yol haritası belli oldu. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Ciro Immobile planı belli oldu! Aboubakar’daki hata...

Yaz transfer sezonunda 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'dan transfer edilen Ciro İmmobile, son aylarda hayal kırıklığı yaşatıyor.

Gelecek sezon da kontratı devam edecek 35 yaşındaki futbolcunun yerine muhakkak yeni bir santrfor alacak olan yönetim, İtalyan futbolcudan çıkış için yol arıyor.

6 milyon Euro garanti ücretle oynayan Immobile'ye bu rakamı İtalya Serie A'dan herhangi bir kulübün verme ihtimali yok.

En ciddi seçenek ise Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden gelebilecek olası teklifler. Bazı Arap kulüplerinin, yıldız ismi takip ettiği ve sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları kaydedildi.

Siyah-beyazlı yöneticiler, oyuncuya 6 milyon Euro'luk maaşını verip yolları ayırmayı kesinlikle düşünmüyor.

Geçtiğimiz sezon Aboubakar 3.1 milyon Euro ücretini de alarak Hatayspor'a gitmeyi kabul etmişti.

Aynı hatayı tekrarlamak istemeyen Beşiktaş cephesi, futbolcuyu küstürmeden sezon sonu gelecek teklifleri değerlendirmesini talep edecek.

Beşiktaş'ta 33 maça çıkan Immobile, 15 gol ve 3 asistle oynadı. İtalyan golcü, ligdeki 58 günlük suskunluğunu 2-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında penaltı golüyle bozdu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Ciro Immobile planı belli oldu! Aboubakar'daki hata...
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