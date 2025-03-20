Son dakika haberi: Milli Takım’da Kaan Ayhan sakatlandı!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlandı.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 21. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti. Bir süre kendini deneyen Kaan, daha sonra ise oyuna devam edemedi ve 25. dakikada oyundan çıktı.

A Milli Takım'da Kaan Ayhan yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.

Mücadele öncesi A Milli Takım'da Yunus Akgün ve Mert Günok da sakatlıkları nedeniyle Macaristan maçının kadrosuna alınmamıştı.