Szoboszlai’nin şutlarına dikkat!

A Milli Takımımız, Uluslar A Ligi'ne yükselme play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. Teknik direktörlüğünü Marco Rossi'nin yaptığı Macarlar'ı, SABAH Spor olarak A'dan Z'ye analiz ettik. İşte detaylar:

MACARİSTAN ile 15 kez karşılaşan Milliler, rakibine 4 defa üstünlük sağlarken 9 maçtan yenilgiyle ayrıldı. 15 gol kaydeden Bizim Çocuklar, kalesinde 29 gole engel olamadı.

TAKIMIN en tehlikeli oyuncusu 80 milyon Euro değerli Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai… Uluslar A Ligi'nde 6 karşılaşmada 3 golle yıldızlaştı. Mesafe tanımaksızın attığı şutlar, en büyük artısı… Turnuvada 2 asist yapan Zsolt Nagy'nin soldan hücum bindirmelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

KADROLARINDA geçmişte F.Bahçe'de forma giyen Atilla Szalai ile G.Saray'ın oyuncusu olan Roland Sallai bulunuyor. Sallai sakat olduğu için bugün yok.

BİTMEYEN ENERJİ KERKEZ

MACARLAR'IN son dönemdeki yükselen değeri olan 35 milyon Euro'luk Milos Kerkez (21), dayanıklılığı ve fiziksel gücüyle zorlayacak bir başka futbolcu…

3-4-2-1 formasyonuyla oynayan Macarlar, kanat beklerle oluşturduğu organizasyonuyla tehdit yaratıyor.

PAS arası ve preslerle rakibi bastıran bir ekip durumunda. Bosna Hersek, Almanya ve Hollanda'nın yer aldığı Uluslar A Ligi 3. Grup'ta maç başına en fazla top kapan (11.8) takım oldular.

SERT bir yapısı bulunan Macarlar, maç başı en fazla faul yapan (15) takım olarak dikkat çekiyor.

EN büyük zaafları, hava topu olarak görülüyor. Maç başına 11.7'lik değer tuttururken en iyi oyuncusu 1.81 cm'lik Barnabas Varga…

KALEYİ Denes Dibusz'un koruması beklenirken Uluslar Ligi'nde kalelerinde gördükleri 11 golün 5'ini açık oyundan, 3'ünü penaltıdan, 2'sini duran toptan, 1'ini ise kontradan yediler.