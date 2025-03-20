Trabzonspor’da Banza yoksa o var! Fatih Tekke kararını verdi

Başakşehir'i yenerek kendine gelen Trabzonspor, milli aradan sonra üst sıraları zorlayan Göztepe karşısına çıkacak.

Bu sezon 17 golle skor yükünü çeken Simon Banza'nın sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta bordo-mavili ekip, ileri uca Danylo Sikan'ı yerleştirmeyi planlıyor.

TEKRAR FORVETE GEÇİYOR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Ukraynalı yıldız, geldiğinden bu yana sol kanatta forma giyiyordu. Bir önceki ekibi Shakhtar Donetsk'te santrfor olarak görev yapan genç oyuncu, bu mücadelede bir anlamda gerçek görev yerine dönmüş olacak.

FATİH TEKKE GÜVENİYOR

Fırtına'nın başında çıkacağı ikinci maçını da kazanmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke'nin, genç oyuncunun potansiyeline güvendiği öğrenildi.