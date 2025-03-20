Trabzonspor’da sakatlıklar can sıktı

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de sakat oyuncularından yoksun çıktığı maçlardan canı en fazla yanan takımlardan olurken, bu durum puan kayıplarına da neden oldu. Karadeniz ekibinde sakatlıkların yaşanması kadro istikrarının sağlanamamasını engelledi. Trabzonspor'da deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic, bu sezon 17 maçla en fazla maç kaçıran isim olarak dikkat çekti. Trabzonspor'da bu sezon içinde hiç sakatlık yaşamayarak maç kaçırmayan 8 oyuncu, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Muhammed Cham, Simon Banza ve Danylo Sikan oldu.

Bordo mavililerde hiç sakatlık yaşayamayan oyunculardan yedek kaleci Muhammet Taha Tepe Süper Lig'de hiçbir maçta forma giyinemezken sadece Türkiye Kupası'nda bir karşılaşmada forma giyme şansı buldu.

OYUNCULAR VE KAÇIRDIKLARI MAÇ SAYISI

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalarak hem takımın saha içi sonuçlarına hem de kadro istikrarının sağlanmasına olumsuz etki eden oyuncular şu şekilde:

Stefan Savic 17 maç, Anthony Nwakaeme 12 maç, Hüseyin Türkmen 11 maç, Denis Dragus 9 maç, Okay Yokuşlu 9 maç, Enis Destan 8 maç, Arif Boşluk 6 maç, Arseniy Batagov 6 maç, Cihan Çanak 4 maç, Edin Visca 3 maç, Serdar Saatçı 3 maç, Tim Jabol Folcarelli 2 maç, Oleksandr Zubkov 1 maç, Ozan Tufan 1 maç, John Lunstram 1 maç, Pedro Malheiro 1 maç.