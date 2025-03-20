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Giriş Tarihi: 21.3.2025 00:51

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı!

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi. A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

AA
UEFA Uluslar Ligi’nde ilk maçlar tamamlandı!

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nin play-off turunda 8, çeyrek final etabında ise 4 karşılaşma yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek.

B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- A/B play-off

Türkiye-Macaristan: 3-1

Avusturya-Sırbistan: 1-1

Ukrayna-Belçika: 3-1

Yunanistan-İskoçya: 0-1

- B/C play-off

Ermenistan-Gürcistan: 0-3

Bulgaristan-İrlanda: 1-2

Kosova-İzlanda: 2-1

Slovakya-Slovenya: 0-0

- Çeyrek finaller

Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Danimarka-Portekiz: 1-0

Hırvatistan-Fransa: 2-0

Hollanda-İspanya: 2-2

İtalya-Almanya: 1-2

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş müsabakalarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı!
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