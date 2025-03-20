Vincenzo Montella: "Bu ruhu devam ettirmemiz gerekiyor"

Oğuz Aydın'ın göstermiş olduğunu performanstan çok mutlu olduğunu ifade eden Montella, "Müthiş bir savaş vardı sahada. Macaristan'ın yüksek seviyeye alışık olduğunu hepimiz gördük. Oyun kurguları oturmuş bir takım. Bu yüzden turda her şey açık. Bugün beni çok mutlu eden şey, daha az şut çekip daha fazla gol attık. Bu beni sevindirdi. Not düşmek isterim ki bugün 2 tane genç futbolcumuz resmi olarak süre aldı. Oğuz Aydın'ın da performansı beni çok memnun etti. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.