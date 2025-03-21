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Giriş Tarihi: 21.3.2025 18:37

A Milli Takım'da Rayyan Baniya sürprizi!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile 23 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı bulunan isimlerin yokluğunda Rayyan Baniya, aday kadroya çağrılarak idmanda yer aldı.

İHA
A Milli Takım’da Rayyan Baniya sürprizi!

A Milli Futbol Takım'da Macaristan maçı hazırlıkları başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dün oynanan Macaristan mücadelesinde süre alan isimler rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular antrenmanı 5'e 2 ile sürdürdü. İdmanın, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

RAYYAN BANIYA MİLLİ TAKIM'DA

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı. Bu isimlerin yokluğunda Rayyan Baniya, aday kadroya çağrılarak idmanda yer aldı. 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da kaleci sayısını sağlamak adına antrenmana katıldı.

SON İDMAN YARIN

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Milliler, ardından saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.

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A Milli Takım'da Rayyan Baniya sürprizi!
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