Galatasaray haberi: Davinson Sanchez’in son durumu açıklandı!

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Lorenzo, mücadelede Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkan Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in durumunun iyi olduğunu ifade etti.



Lorenzo, "Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi." diye konuştu.

Kolombiya, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bir sonraki maçında sahasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Davinson'un, Paraguay karşısında sahada olması bekleniyor.