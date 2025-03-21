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Giriş Tarihi: 21.3.2025 17:07

Macaristan - Türkiye maçının hakemi Felix Zwayer!

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.

İHA
Macaristan - Türkiye maçının hakemi Felix Zwayer!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Macaristan'a konuk olacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek.

Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.

Turun ilk maçında A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 mağlup etmişti.

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Macaristan - Türkiye maçının hakemi Felix Zwayer!
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