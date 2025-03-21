PFDK’dan kulüplere ve futbolculara verilen cezalar açıklandı

PFDK, 14-17 Mart tarihleri arasında oynanan karşılaşmalarda ceza alan oyuncu ve kulüpleri açıkladı.

FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR CEZALARI

Melih Bostan (Konyaspor) ciddi faul nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Deniz Türüç (Başakşehir) ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500 TL para cezasına çarptırıldı.

Francisco Calvo (Hatayspor) rakibine şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 39 bin TL ceza aldı.

Kerem Yavaş (Eyüpspor teknik sorumlusu) sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 maç yedek kulübesine giriş yasağı aldı.

TRİBÜN KAPATMA VE PARA CEZALARI

Galatasaray, Antalyaspor maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle belirli tribünlerdeki taraftarların bir maç girişinin engellenmesi cezası aldı.

Gaziantep FK taraftarlarının kötü tezahüratı nedeniyle belirli bloklardaki seyircilerin bir maç stada girişine yasak getirildi.

Konyaspor, Beşiktaş maçında saha olayları nedeniyle 168 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin TL para cezası aldı. Ayrıca saha olaylarına karışan taraftarlar için tribün kapatma cezası verildi.

Beşiktaş, Konyaspor maçında saha olayları nedeniyle 168 bin TL, kötü tezahürat nedeniyle 930 bin TL ceza aldı. Ayrıca misafir tribünde belirli bloklardaki taraftarların bir maç giriş yapması yasaklandı.

Trabzonspor, Başakşehir maçında çirkin tezahürat nedeniyle 570 bin TL, talimatlara aykırılık nedeniyle 168 bin TL ceza aldı. Ayrıca belirli tribünlerde seyircilerin girişine yasak getirildi.

Fenerbahçe, Samsunspor maçında çirkin tezahürat nedeniyle bazı bloklardaki taraftarların bir maç girişinin yasaklanmasına ek olarak saha olayları nedeniyle 336 bin TL para cezası aldı.

Öte yandan, Fenerbahçe maçında saha olayları nedeniyle sevk edilen Samsunspor'a ceza verilmezken, futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle sevk edilen Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan da herhangi bir ceza almadı.