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Giriş Tarihi: 21.3.2025 20:29 Son Güncelleme: 21.3.2025 20:46

Son dakika haberi: Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda da esiyor! Galatasaray'ın yıldızından Ruanda'ya şık gol...

Son dakika haberi: Dünya Kupası Elemeleri’nde yeni hafta heyecanı başladı. Eleme maçlarında bugün Nijerya, Ruanda’ya konuk oldu. Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, performansıyla mücadeleye damgasını vurdu. İşte flaş haberin detayları...

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Son dakika haberi: Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda da esiyor! Galatasaray’ın yıldızından Ruanda’ya şık gol...

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 5.hafta maçında Ruanda ile Nijerya karşı karşıya geldi. Mücadele, Stade Amahoro'da oynandı.

Ev sahibi Ruanda, "Ntwari, Omborenga, Ange, Manzi, Niyomugabo, Gueulette, Bizimana, Mugisha, Nshuti, Sahabo, Kwizera" kadrosuyla sahaya çıktı. Konuk takım Nijerya Milli Takımı ise, "S.Nwabali, Osayi Samuel, Troost-Ekong, Bassey, Aina, Simon, Chukwueze, Ndidi, Iwobi, Victor Osimhen" 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelede dakikalar 12'yi gösterdiğinde sahneye Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen çıktı.

Kullanılan serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Osimhen, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala sahneye yeniden Osimhen çıktı. 45+'4'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan golcü oyuncu, ceza sahasına girer girmez kalecinin üzerinden topu filelere gönderdi ve durumu 2-0 yaptı.

Nijerya, Osimhen'in attığı iki golle Ruanda karşısında ilk yarıda 2-0 önde kapattı.

Nijerya Milli Takımı, mücadeleyi kazanması halinde puanını 6'ya yükseltecek. Ruanda ise 7 puanda kalacak.

Grupta bir sonraki maç haftasında Nijerya, sahasında Zimbabve'yi konuk edecek. Ruanda ise evinde Lesotho'yu ağırlayacak.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 30 maça çıktı ve 2341 dakika sahada kaldı. Nijeryal golcü, süre aldığı dakikalar içerisinde 26 gol 5 asistlik katkı yaptı.

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Son dakika haberi: Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda da esiyor! Galatasaray'ın yıldızından Ruanda'ya şık gol...
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