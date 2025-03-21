İstanbul'un 910 günlük milli hasreti dün bitti.
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22 Eylül 2022'de Uluslar
Ligi'nde Lüksemburg karşılaşmasına
Başakşehir Fatih Terim
Stadı ev sahipliği yapmış ardından
Ay-Yıldızlılar, Anadolu'nun
farklı şehirlerinde taraftarla
buluşmuştu. Dün RAMS Park'ta
kırmızı-beyaz bayram vardı.
Teknik direktör Montella'nın
karşılaşma öncesi düzenlediği
basın toplantısında yaptığı "Tüm takımları ve rekabetleri unutmalıyız. Tek yürek, tek bayrak olmalıyız. Biz bayrağı temsil ediyoruz"
çağrısı karşılıksız
kalmadı. "Milli takım kulüpler üstüdür, üstünün en üstüdür"
pankartı mesajın alındığını
gösterdi. Seremoni öncesinde tribünde
dev Türk bayrağı açıldı.