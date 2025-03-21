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Giriş Tarihi: 21.3.2025

Tek yürek tek bayrak

Tek yürek tek bayrak
İstanbul'un 910 günlük milli hasreti dün bitti. En son 22 Eylül 2022'de Uluslar Ligi'nde Lüksemburg karşılaşmasına Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapmış ardından Ay-Yıldızlılar, Anadolu'nun farklı şehirlerinde taraftarla buluşmuştu. Dün RAMS Park'ta kırmızı-beyaz bayram vardı. Teknik direktör Montella'nın karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında yaptığı "Tüm takımları ve rekabetleri unutmalıyız. Tek yürek, tek bayrak olmalıyız. Biz bayrağı temsil ediyoruz" çağrısı karşılıksız kalmadı. "Milli takım kulüpler üstüdür, üstünün en üstüdür" pankartı mesajın alındığını gösterdi. Seremoni öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı.
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Tek yürek tek bayrak
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