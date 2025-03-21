Ümit Miller, Kosova’yı 2-1 yendi!

Antalya Alanya ilçesinde bulunan Gain Park Stadyumu'nda oynanan Dünya U21 Hazırlık Maçlarında Türkiye U21 Ümit Milli Futbol Takımı ile Kosova U21 karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Ay-yıldızlılar, 11'inci dakikada İzzet Çelik'in golüyle öne geçti. Kosova ise 33'üncü dakikada Frokaj ile cevap verdi. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmek için fırsatlar bulsa da ceza sahası içerisinde Kosova'dan Selmonaj'ın eline çarpan topta hakem Mazlum Doğan Bodur penaltı noktasını gösterdi.