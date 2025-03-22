Arda bilmecesi!

Cezalı olduğu için ilk Macaristan maçında forma giyemeyen Arda Güler, deplasmanda forma bekliyor. Maç sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalar ise İspanyol basınında yer buldu.sözleri sonrasında Marca'da,ifadeleri yer aldı. Mundo Deportivo,detayı ile adres gösterirken Sport Gazetesi ise Arda Güler için Real Madrid'in İnter'e ret yanıtı verdiğini iddia etti.