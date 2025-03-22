Arda bilmecesi!

Cezalı olduğu için ilk Macaristan maçında forma giyemeyen Arda Güler, deplasmanda forma bekliyor. Maç sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalar ise İspanyol basınında yer buldu. "Onun İnter'de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid'deki durumunu o daha iyi bilir"
sözleri sonrasında Marca'da, "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
ifadeleri yer aldı. Mundo Deportivo, "Gerçek şu ki, Arda Güler'e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de İnter Milan"
detayı ile adres gösterirken Sport Gazetesi ise Arda Güler için Real Madrid'in İnter'e ret yanıtı verdiğini iddia etti.