Bugün hangi maçlar var? 22 Mart Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik mücadeleler devam ederken, 22 Mart maç programı futbol tutkunlarının gündeminde. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların saatleri ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı şimdiden araştırılıyor. Taraftarlar favori takımlarını takip etmek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Peki, bugün hangi Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?