Bugün hangi maçlar var? 22 Mart Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik mücadeleler devam ederken, 22 Mart maç programı futbol tutkunlarının gündeminde. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların saatleri ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı şimdiden araştırılıyor. Taraftarlar favori takımlarını takip etmek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Peki, bugün hangi Dünya Kupası Eleme maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta maçları devam ediyor.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftası dün 6 maçla başladı. 22 Mart Cumartesi bugün de 6 maç yapılacak.
A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J
17:00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya (Exxen)
22:45 Galler - Kazakistan (Exxen)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L
20:00 Karadağ - Cebelitarık (Exxen)
22:45 Çekya - Faroe Adaları (Exxen)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup A
00:00 Etiyopya - Mısır