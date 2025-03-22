Dzeko’nun burnunda kırık tespit edildi!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, mücadelenin ilk yarısının sonlarında sakatlık yaşadı. Dzeko, burnundan sakatlık yaşamasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıktı. Tecrübeli forvetin yerine Samed Bazbar oyuna dahil oldu.

Bosna Hersekli milli futbolcusu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.