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Giriş Tarihi: 22.3.2025 16:35 Son Güncelleme: 22.3.2025 16:35

TFF açıkladı! Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası derbisi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev heyecan! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, GS - FB maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. TFF, kritik derbinin maç programını resmen duyurdu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TFF açıkladı! Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası derbisi ne zaman?

Türkiye Kupası'nda final yolunda kritik mücadele! Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbinin tarihi ve saati belli oldu. Taraftarlar, GS - FB kupa maçının detaylarını ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. TFF, beklenen açıklamayı yaptı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar..

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

1 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

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TFF açıkladı! Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası derbisi ne zaman?
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