TFF açıkladı! Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası derbisi ne zaman?

Türkiye Kupası'nda final yolunda kritik mücadele! Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbinin tarihi ve saati belli oldu. Taraftarlar, GS - FB kupa maçının detaylarını ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. TFF, beklenen açıklamayı yaptı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar..