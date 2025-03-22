TFF açıkladı! Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası derbisi ne zaman?

Türkiye Kupası'nda final yolunda kritik mücadele! Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbinin tarihi ve saati belli oldu. Taraftarlar, GS - FB kupa maçının detaylarını ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. TFF, beklenen açıklamayı yaptı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar..
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.
Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
1 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)
2 Nisan Çarşamba:
17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)