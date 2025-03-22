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Giriş Tarihi: 22.3.2025

Mert ve Yunus çıkarıldı Baniya Milli Takım’da

Mert ve Yunus çıkarıldı Baniya Milli Takım’da
A Milli Takım dün iki fire verdi. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Trabzonspor'un Palermo'ya kiraladığı stoper Rayyan Baniya ise Ay-Yıldızlı ekibe çağrıldı. 26 yaşındaki İtalya doğumlu, annesi Türk, babası Beninli olan Baniya geçen sezon 2 milyon Euro'ya Fatih Karagümrük'ten Trabzonspor'a transfer olmuş, bu sezonun başında 450 bin Euro'ya Palermo'ya kiralanmıştı. Serie B'de 22 maça çıkan ve 2 gol atan oyuncu, dün A Milli Takım kampına katılırken antrenmanda da yer aldı. Bu arada tedavileri devam eden Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan takımdan ayrı çalıştı.
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Mert ve Yunus çıkarıldı Baniya Milli Takım’da
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