Mert ve Yunus çıkarıldı Baniya Milli Takım’da

Milli Takım dün iki fire verdi. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı.26 yaşındaki İtalya doğumlu, annesi Türk, babası Beninli olan Baniya geçen sezon 2 milyon Euro'ya Fatih Karagümrük'ten Trabzonspor'a transfer olmuş, bu sezonun başında 450 bin Euro'ya Palermo'ya kiralanmıştı. Serie B'de 22 maça çıkan ve 2 gol atan oyuncu, dün A Milli Takım kampına katılırken antrenmanda da yer aldı. Bu arada