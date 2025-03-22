Montella'dan Dünya Kupası açıklaması: "Hayale ulaşmak istiyoruz"

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu İsmail Yüksek ile açıklamalarda bulundu.

Macaristan maçının çok zorlu geçeceğini vurgulayan Montella, "Kesin olarak şunu söyleyebilirim ufak bir avantajımız var, o yüzden çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz, A Ligi'nde mücadele etmiş bir rakip. Ofansif ve defansif, iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Üç gün arayla oynanan bir maç olacak, iki takım için de yorgunluklar olacaktır. Başından sonuna kadar bir savaş olacak. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.

"SORU İŞARETİ OLAN OYUNCULARIMIZ VAR"

İtalyan teknik adam, "Bazı oyuncular sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı. Yarınki maç öncesinde kadroda sakatlığı bulunan başka oyuncu var mı?" sorusuna, "Maalesef biliyorsunuz bazı futbolcularımız geriye dönebilirler mi diye sonuna kadar şansımızı denedik. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum ama kulüplerine de dönmeleri gerekiyordu. Hala soru işareti olan oyuncularımız var, yarına kadar zamanımız var. Umarım her şey istediğimiz gibi gider." yanıtını verdi.

"EN İYİ PERFORMANSI VERMEK İSTİYORUZ"

Vincenzo Montella, "Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Türkiye'nin başında çok iyi işler yaptığınızı ve haksız eleştiriler aldığınızı söyledi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Dürüst olmak gerekirse hakkaniyetli şekilde görevimi yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki iki farklı roldeyiz. Herkes kendi rolünü yapmakla sorumlu. Geçen mart ayını saymazsak genel olarak takımımızın ne kadar iyi performans koyduğunu hepimiz gördük. Mart ayı neleri düzeltmemiz gerektiğine dair bizim için çok faydalı oldu. Çok saygı duyduğum bir teknik adam, benden de daha deneyimli milli takım konusunda. Çok da sevdiğim biri. Milli takım hocalığı yapıyorsanız hiçbir şekilde etkilenmemeniz gerekiyor, bazen düşündürücü eleştiriler oldu, bazen de gülümsettiğiniz anlar da oldu. Sonuna kadar kendi rolümüzü üstlenerek en iyi performansı vermek istiyoruz."

"İLK MAÇI UNUTMAK GEREK"

Montella, Macaristan'ın iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine "O yüzden zorlu bir maç olacağını söyledim. Ufak bir avantaj var, ilk maçı unutmak gerek. Rakibimiz çok agresif başlayabilir. O yüzden tamamıyla başından sonuna kadar gerçek bir savaş olacak. Ona da hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYAL ETMEK İSTİYORUM"

İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası yolunun çok zorlu olduğunu düşünenler var. Sizce nasıl bir süreç bekliyor. Siz nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna "Dünya Kupası'na gitmek için muazzam performans ortaya koymalısınız. Zamanı geldiğinden maksimum performanslar göstererek o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elinizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız." cevabını verdi.

"ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT DOĞDU"

Montella, "Bu hayali beslemek için mi ABD'de kamp düzenleme kararı aldınız?" sorusunu ise "Çok güzel bir fırsat doğdu, böyle önemli deneyimlerin kazanılması değerli. Alışkanlık da kazanmak istiyoruz. İlerleyen zamanda daha fazla bu konuyu konuşuruz. Aslında şunu da söylemek gerekiyor, oraya gidiyorsak son zamanlarda bir cazibemizin de ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi oraya davetli olarak gidiyoruz." diyerek yanıtladı.

İSMAİL YÜKSEK: "A LİGİ'NE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Milli futbolcu İsmail Yüksek maça hazır olduklarını belirterek "İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik, skor avantajıyla buraya geldik. Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Söylemem gereken bir şey var hep söyleyeceğim takımımızda güzel bir aile ortamı var, buraya gelmek hem büyük gurur hem de çok keyifli. Yarın da aynı isteği ortaya koyup, buradan istediğimiz skorla ayrılıp hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU SENE ŞANSSIZLIKLARLA GEÇTİ"

İsmail, bu sene yaşadığı sakatlıkların hatırlatılması üzerine "Bu sene benim için şanssızlıklarla geçti. Son 3 senede 120'nin üzerinde maça çıktım. Futbolun içinde bunlar ne yazık ki var. Kariyerimde belki de ilk defa adale sakatlığı yaşadım, üst üste iki kez oldu. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Maçlarda takımımı yalnız bırakmak beni çok üzüyor. Şu an gayet iyiyim. İlk maçta forma giyme şansım oldu, hocam bana güvendi ve oyuna attı. Yarın da görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN HEYECAN VERİCİ OLACAK"

"A Ligi en iyilerin olduğu yer. Bizim de yerimizin A Ligi olduğunu, bu jenerasyonun hak ettiği yerin orası olduğunu düşünüyorum." sözlerini kullanan İsmail, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Şampiyonası'nda kalitemizi gösterdik, yarı finalin kapısından döndük. Belki daha iyisi olabilirdi. İyi takımlarla mücadele ettik, farkımızı ortaya koyduk. A Ligi'nde de iyi takımlarla mücadele etmek bizim için heyecan verici olacak. Bu nedenle yarınki maç bizim için çok önemli. Çok değerli oyuncularla oynuyorum, hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda. Bu daha çok hırslanmamı sağlıyor. Bunun sonucunda kazanan takım oluyor. Önemli olan kimin oynadığı değil takımın kazanması."